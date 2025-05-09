Фицо: санкции против РФ не работают и наносят ущерб самому Евросоюзу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, наносят ущерб прежде всего самим европейцам.

"Санкции не работают и наносят ущерб самому Европейскому Союзу", - сказал Фицо в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Премьер Словакии привел в пример то, как он сам добирался до Москвы. "Например, что я вчера почувствовал, когда трудно было приехать. В отличие от прошлого, когда мы могли приехать сюда за два часа из Братиславы", - сказал он.