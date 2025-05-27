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Фицо раскритиковал Мерца за идею лишить Словакию выплат от Евросоюза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о лишении Братиславы и Будапешта выплат из фондов Евросоюза в ответ на разногласия по России недопустимы в современном Евросоюзе, заявил в Армении, где он находится с визитом премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает EFE.

"Заявления немецкого канцлера совершенно недопустимы в современной Европе, - сказал Фицо. - Если ориентироваться на такие агрессивные комментарии, можно предположить, что впереди - не очень хорошие времена".

"Независимая позиция Словакии (по отношениям с Россией - ИФ) образовалась не из вакуума. Она основывается на интересах нашей страны", - добавил Фицо.

Он назвал заявления Мерца контрпродуктивными.

"Если мы не подчинимся - нас накажут? Это неверный путь для того, чтобы обеспечить единство и сотрудничество", - предупредил премьер Словакии.

Недовольство Германии в основном связано с нежеланием Венгрии и Словакии одобрять санкции против России. По мнению Мерца, в ЕС не должны допустить, чтобы принятие общеевропейских решений "зависело от незначительного меньшинства". Поэтому, если страны будут тормозить инициативы ЕС по России, их можно лишить финансирования из фондов Евросоюза, предложил канцлер.

По действующим в ЕС правилам, для одобрения санкций против России необходимо согласие всех стран-участниц союза.

Германия Роберт Фицо Словакия Фридрих Мерц Евросоюз Венгрия
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