Фицо заявил о заинтересованности Словакии в улучшении отношений с РФ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Словакия выступает за улучшение отношений с Россией, заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо.

"Мы сделаем все, чтобы наши отношения улучшались, потому что они действительно находятся на катастрофическом уровне", - сказал Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас в Словакии заинтересованы в нормальных отношениях с РФ", - отметил он.

"Сейчас мы живем в такое время. Мы являемся страной-участницей Евросоюза и НАТО. Мы хотим быть солидными партнерами в этих организациях. Давайте будем искать способы развития наших отношений", - добавил Фицо.

Также словацкий лидер заявил, что будет препятствовать новому железному занавесу в отношениях с РФ.

"Вчера я на встрече откровенно и публично сказал. Я не поддерживаю идею нового железного занавеса. Мы сделаем все, чтобы через этот занавес мы пожимали руки друг другу", - сказал Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"При освобождении Чехословакии погибло 65 тысяч солдат Красной Армии, поэтому для меня было нравственной обязанностью приехать сюда и отметить (годовщину Победы в Великой Отечественной войне)", - сказал он.