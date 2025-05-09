Фицо назвал "детской шуткой" действия стран ЕС, пытавшихся помешать его визиту в Москву

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "детской шуткой" запрет властей Польши и прибалтийских стран на пролет его самолета в Москву для участия в 80-летии победы в Великой Отечественной войне.

"Все технические проблемы, с которыми мы столкнулись, которые устроили наши коллеги из Евросоюза, будем считать детской шуткой", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас было несколько вариантов, как попасть сюда даже на машине через Беларусь. Еще была альтернатива через Калининград. Возможностей было много, но у нас была четкая цель утром в девять часов быть в Москве, и нам это удалось", - добавил Фицо.