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В Сирии задержали двоюродного брата Асада

В Сирии задержали двоюродного брата Асада
Chris McGrath/Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Сирии в провинции Латакия задержали Атефа Наджиба -двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада, сообщают сирийские СМИ со ссылкой на сирийское Управление общественной безопасности.

Наджиба подозревают в преступлениях против сирийского народа, в частности, в репрессиях гражданских лиц в провинции Деръа в 2011 году, когда там проходили массовые протесты.

В прошлом Наджиб возглавлял Отдел политической безопасности в провинции Деръа.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского правительства на переходный период.

Хроника 08 декабря 2024 года – 31 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Башар Асад Дамаск Деръа Латакия Сирия Атеф Наджиб
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