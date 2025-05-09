Трамп призвал Пекин открыть рынки КНР для американских товаров

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что властям КНР ради выгоды Китая следует дать доступ американским товарам на китайские рынки.

"Китаю следует открыть свой рынок для США - это будет так хорошо для него! Закрытые рынки более не функциональны!" - написал он в соцсети Truth Social.

"Пошлины в 80% на товары Китая кажутся правильными!" - добавил Трамп.

Ранее президент США признал, что введенные им пошлины на китайские товары в 145% являются слишком высокими, и пообещал, что снизит их после заключения торгового соглашения с Пекином. При этом Китай в ответ на американские пошлины на китайский импорт ввел пошлины на американские товары в 125%.

В свой черед в МИД КНР заявляли, что "войну пошлин" начал не Пекин, а Вашингтон, и теперь американские власти должны с уважением вести переговоры с китайской стороной.