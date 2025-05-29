Поиск

Стив Уиткофф передал ХАМАС новые предложения по урегулированию в Газе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС изучает новые предложения по перемирию и урегулированию ситуации с заложниками в секторе Газа, переданные спецпослаником США Стивом Уиткоффом.

"Руководство ХАМАС получило новые предложения от Уиткоффа и внимательно их изучает на предмет соответствия интересам жителей Газы, а также чтобы они привели к постоянному прекращению огня", - говорится в коммюнике движения, выдержки из которого приводит ЭФЭ.

Агентство напоминает, что накануне Уиткофф сообщал о намерении передать новые предложения, высказав при этом надежду на то, что они будут приняты обеими сторонами конфликта. При этом он не упомянул о каких-либо сроках. В то же время ряд арабских СМИ написали, что речь идет о перемирии на 60 дней и освобождении десяти живых израильских заложников, а также об обсуждении возможности введения режима постоянного прекращения огня.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 мая 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США ХАМАС Стив Уиткофф сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В британском Минобороны заявили о планах активизировать кибероперации против РФ и КНР

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В СВР обвинили оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине

DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

США запускают серийное производство модернизированной мощной ядерной авиабомбы

Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2275 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6444 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });