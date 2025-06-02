Эрдоган хотел бы провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Турции

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Надеемся провести встречу Зеленского, Путина, а также президента Трампа в Стамбуле или в Анкаре", - приводят его слова турецкие СМИ.

Говоря о переговорах делегаций РФ и Украины в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что считает эти контакты важными и гордится тем, что они проходят именно в Турции.