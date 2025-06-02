Трамп открыт к идее встречи с Путиным и Зеленским в Турции

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по-прежнему не против трехсторонней встречи с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент говорил, что открыт к этому, если до этого дойдет дело", - сказала она журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о возможной трехсторонней встрече.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что турецкая сторона сможет организовать встречу президентов США, России и Украины в Стамбуле или Анкаре.

Между тем, говоря о том, как Трамп отреагировал на украинские удары дронами по российским аэродромам, Левитт отметила, что "его реакция такая: война должна закончиться".

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что Украина с применением FPV-дронов атаковала военные аэродромы в пяти областях России, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.

В понедельник состоялся новый раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.