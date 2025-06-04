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В Казахстане не планируют менять условия аренды космодрома Байконур

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Казахстан не видит необходимости менять условия, на которых Россия арендует космодром "Байконур", заявил на брифинге министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Жаслан Мадиев.

"Мы сейчас не видим необходимости пересматривать условия аренды, потому что данный договор до 2050 года, арендные платежи ежегодно поступают", - сказал он.

"Казахстан за все это время получил как в денежной, так и в безденежной форме более трех миллиардов долларов с момента начала аренды. Поэтому 115 млн долларов ежегодно так и будут поступать", - отметил министр.

Космодром и город Байконур вместе образуют комплекс Байконур, состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, четырех пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры. Комплекс Байконур взят в аренду Россией у Казахстана на период до 2050 года.

В Байконуре действует российская администрация. Казахстан имеет на Байконуре представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента.

Байконур Казахстан Жаслан Мадиев
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