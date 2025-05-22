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Казахстанский сенатор предложил стране "отойти от статуса космического арендодателя"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Депутат Сената парламента Казахстана Андрей Лукин считает, что республика, имя свои наработки и преимущества в космической сфере, потенциально может стать полноценным участником космической индустрии.

"С учетом текущей ситуации в мире, ограниченного, но стабильного потенциала, нам необходимо сфокусировать свое внимание и предложить прагматичный план действий по развитию нишевых направлений, где уже имеем свои наработки и преимущества, отойти от статуса космического арендодателя к статусу потенциального участника космической индустрии", - сказал он, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра на пленарном заседании.

"Важно продвигать Казахстан как экспортера космических услуг, включая производство, запуск и технологическое сопровождение", - подчеркнул сенатор.

По его словам, следует продолжить реализацию национальной спутниковой программы и создание сверхлегкой ракеты-носителя, изучив возможность и имеющейся потенциал сборочно-испытательного комплекса, оснащенного оборудованием и имеющего технологические возможности для выпуска единичных изделий.

Ключевым направлением может стать разработка малых спутников с участием университетов и стартапов, добавил он.

Лукин напомнил, что 2 июня исполнится 70 лет со дня создания комплекса "Байконур", который является истоком развития мировой космонавтики и дает "неоспоримое преимущество Казахстана перед другими странами мира".

Сенатор заметил, что развитие технологий, цифровизации, связи, транспорта, финансов, метеорологии и обороны зависят от устойчивой космической инфраструктуры.

Вместе с тем он указал, что в Казахстане есть дефицит высококвалифицированных специалистов в области космоса, недостаточно научных институтов и образовательных программ, а многие учебные заведения не обладают материально-технической базой для подготовки специалистов международного уровня.

"Нужно открывать инженерно-космические факультеты, поддерживать стажировки, развивать научные базы. Без передовых технологий невозможно выстроить устойчивую инновационную экономику, особенно в такой сфере как космос", - заключил Лукин.

Космодром и город Байконур вместе образуют комплекс "Байконур", состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, четырех пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры. Комплекс "Байконур" взят в аренду Россией у Казахстана на период до 2050 года.

Байконур Казахстан Сенат Андрей Лукин
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