Рогозин сообщил, что на Байконуре сохраняется порядок и спокойствие

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Обстановке в городе и на космодроме Байконур в Казахстане остается спокойной, сохраняется порядок, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В городе Байконур и на космодроме сохраняется порядок и спокойствие", - написал Рогозин в телеграм-канале в понедельник.

7 января администрация города Байконур сообщила, что в связи с массовыми волнениями в Казахстане на территории Кызылординской области, где расположен Байконур, до 19 января установлен повышенный ("синий") уровень террористической опасности. В городе также был введен комендантский час.

"Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам. Ситуация в городе Байконур остается стабильной и контролируемой", - говорилось в сообщении властей. Предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы города Байконур работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

5 января Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В ночь четверг, 6 января, Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Космодром и город Байконур (до 1995 года - город Ленинск) вместе образуют комплекс "Байконур", состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, четырех пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.

Комплекс "Байконур" взят в аренду Россией у Казахстана на период до 2050 года.

В Байконуре действует российская администрация. Казахстан имеет на Байконуре представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента.