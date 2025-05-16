Глава Минобороны ФРГ призвал страны НАТО устранить пробелы в своем оборонном потенциале

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Все страны-члены НАТО должны заполнить бреши в военном потенциале, причем неважно, сколько на это потребуется потратить финансов, заявил в пятницу глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"Это задача государств НАТО в Европе и не только там, восполнить нехватку возможностей (...) вне зависимости от того, уйдет ли на это 2,5%, 3% или 3,5% от ВВП", - приводят западные СМИ слова Писториуса после его переговоров в Риме с коллегами из Польши, Италии, Франции и Великобритании.

Министр подчеркнул, что все страны, участвовавшие в римских переговорах, осознают свою ответственность в этой области. Однако Писториус не стал говорить, сколько именно страны НАТО должны тратить на оборону.

В то же время, говоря о предстоящем саммите НАТО 24 - 26 июня, Писториус предположил, что вероятно, на нем повысят уровень обязательных оборонных трат для государств альянса.

"Конечно, будет больше, чем 2% от ВВП. Я предполагаю, что примерно 3% или более того", - отметил он.

Западные СМИ ранее передавали, что в настоящее время 23 из 32 стран НАТО выполняют требование альянса, в соответствии с которым они должны тратить 2% от ВВП на оборону.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили не менее 5% ВВП на оборону.