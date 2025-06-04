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Рютте ожидает, что большинство стран НАТО обеспечит расходы на оборону в 2% ВВП

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз заявил о необходимости увеличения оборонных расходов стран альянса, чтобы "противостоять любым угрозам и в полной мере реализовывать планы коллективной обороны" организации.

"Очевидно, что для достижения наших новых целей нам потребуется значительно увеличить расходы на оборону, и это лежит в основе всего. Европейские союзники и Канада наращивают свои расходы. Я ожидаю, что если не все, то большинство наших союзников достигнут первоначальной цели по расходованию 2% ВВП в этом году", - сказал Рютте в среду на пресс-конференции в Брюсселе по случаю совещания 5 июня министров обороны НАТО, предваряющего саммит организации в Гааге 24-25 июня.

По его словам, многие страны инвестируют или планируют инвестировать гораздо больше. "Но мы должны идти дальше и быстрее", - считает Рютте. Поэтому, сообщил он, министры обсудят в четверг "настоятельную необходимость расходов на оборону: на основные военные нужды, а также на инвестиции, связанные с обороной, включая инфраструктуру и устойчивость".

"Новый план оборонных инвестиций будет в центре внимания саммита НАТО в Гааге", - добавил генсек Североатлантического альянса.

НАТО Марк Рютте
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