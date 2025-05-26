На саммите НАТО могут принять требование для стран альянса тратить на оборону 5% ВВП

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Участники саммита НАТО, который пройдет с 24 по 26 июня, могут одобрить показатель оборонных трат для стран альянса в 5% от их ВВП, заявил в понедельник генсек альянса Марк Рютте.

"Я допускаю возможность того, что на саммите в Гааге мы договоримся о более высоких затратах на оборону - 5% от ВВП", - приводит Bloomberg слова Рютте.

Агентство напоминает, что Рютте впервые открыто подтвердил стремление добиваться такого целевого показателя в альянсе.

По данным Bloomberg, 3,5% от ВВП стран НАТО должны будут пойти непосредственно на вооружения, оборудование и технологии; еще 1,5% - на финансирование смежных областей, вроде создания инфраструктуры для усиления военной мобильности подразделений НАТО.

Рютте отмечал, что "существенно больше 3%" от ВВП нужно направить на производство оружия и оборудования. Более подробно говорить на эту тему генсек не стал.

Западные СМИ ранее передавали, что в настоящее время 23 из 32 стран НАТО выполняют требование альянса, в соответствии с которым они должны тратить 2% от ВВП на оборону.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили не менее 5% ВВП на оборону.