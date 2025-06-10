Протесты против иммиграционных рейдов американских властей перекинулись на Техас

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Протесты против иммиграционных рейдов властей США прошли в городах штата Техас, сообщил его губернатор Грег Эбботт.

Протестные выступления состоялись в городах Остин и Даллас. Были арестованы десятки демонстрантов.

По сообщению агентства The Associated Press, помимо Лос-Анджелеса в Калифорнии, где массовые протесты проходят уже три дня, демонстранты также вышли на улицы в городах Сан-Франциско и Санта-Ана, куда прибыли подразделения Национальной гвардии для обеспечения безопасности федеральных зданий.

По приказу президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес в понедельник начали прибывать дополнительно 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, а также 700 морских пехотинцев. В воскресенье туда уже были направлены 2 тыс. гвардейцев.