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Протесты против иммиграционных рейдов американских властей перекинулись на Техас

Протесты против иммиграционных рейдов американских властей перекинулись на Техас
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Протесты против иммиграционных рейдов властей США прошли в городах штата Техас, сообщил его губернатор Грег Эбботт.

Протестные выступления состоялись в городах Остин и Даллас. Были арестованы десятки демонстрантов.

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По сообщению агентства The Associated Press, помимо Лос-Анджелеса в Калифорнии, где массовые протесты проходят уже три дня, демонстранты также вышли на улицы в городах Сан-Франциско и Санта-Ана, куда прибыли подразделения Национальной гвардии для обеспечения безопасности федеральных зданий.

По приказу президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес в понедельник начали прибывать дополнительно 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, а также 700 морских пехотинцев. В воскресенье туда уже были направлены 2 тыс. гвардейцев.

Беспорядки в Лос-Анджелесе

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США Техас Остин Даллас Лос-Анджелес Сан-Франциско Калифорния
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