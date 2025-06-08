Трамп заявил, что за беспорядками в Лос-Анджелесе стоят радикальные левые

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил "левых радикалов" в организации беспорядков в Лос-Анджелесе.

"За этими протестами стоят левые радикалы, их организуют подстрекатели и бунтовщики, которым часто за это платят. Эти протесты будут пресекаться", - написал он в соцсети Truth Social в воскресенье.

Трамп добавил, что отныне на протестах запретят маски, закрывающие лицо. "Что эти люди хотят скрыть?" - отметил президент.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет не исключил, что в районы беспорядков могут быть направлены и подразделения морской пехоты.