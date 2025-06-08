Поиск

Трамп заявил, что за беспорядками в Лос-Анджелесе стоят радикальные левые

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил "левых радикалов" в организации беспорядков в Лос-Анджелесе.

В миреВ США мобилизуют нацгвардейцев в связи с беспорядками из-за действий в отношении нелегаловЧитать подробнее

"За этими протестами стоят левые радикалы, их организуют подстрекатели и бунтовщики, которым часто за это платят. Эти протесты будут пресекаться", - написал он в соцсети Truth Social в воскресенье.

Трамп добавил, что отныне на протестах запретят маски, закрывающие лицо. "Что эти люди хотят скрыть?" - отметил президент.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет не исключил, что в районы беспорядков могут быть направлены и подразделения морской пехоты.

США Лос-Анджелес Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около южного полюса Солнца произошел один из самых крупных за последние годы выбросов плазмы

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль намерен перекрыть путь в Газу судну из "флотилии Греты Тунберг" с грузом

Израиль намерен перекрыть путь в Газу судну из "флотилии Греты Тунберг" с грузом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 июня

Колумбийский сенатор получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге в Боготе

Колумбийский сенатор получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге в Боготе

Американская администрация ищет замену космической компании SpaceX Илона Маска

Американская администрация ищет замену космической компании SpaceX Илона Маска

Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец

Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец

Экс-президент Киргизии Атамбаев выразил готовность предстать перед судом в Гааге

В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Что случилось этой ночью: суббота, 7 июня

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6519 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });