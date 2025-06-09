Губернатор Калифорнии грозит иском Трампу за развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе

Трамп требует от него извинений перед жителями за "ужасную работу"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в понедельник штат подаст иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с развертыванием Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в штате.

"Дональд Трамп создал условия, которые вы видели сегодня вечером по телевизору", - заявил Ньюсом в интервью MSNBC.

"Он усугубил ситуацию. (...) Он подливает масла в огонь с тех пор, как объявил, что возглавит Национальную гвардию - незаконный акт, аморальный поступок, противоречащий конституции ", - отметил он.

Ньюсом уточнил, что судебный процесс будет оспаривать решение Трампа о федерализации Национальной гвардии Калифорнии без согласия штата.

Губернатор Калифорнии назвал действия Трампа "неконституционными" и "незаконными".

"Остановитесь. Отмените этот приказ. Это незаконно и неконституционно", - сказал губернатор Калифорнии.

В социальных сетях Ньюсом повторил свой призыв к протестующим сохранять спокойствие: "Лос-Анджелес: не попадайтесь на удочку Трампа. Трамп хочет хаоса, и он спровоцировал насилие. Тем, кто нападает на правоохранительные органы или наносит ущерб имуществу, грозит арест".

В свою очередь президент США призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс "извиниться перед жителями Лос-Анджелеса за абсолютно ужасную работу, которую они проделали".

В своем посте в социальных сетях Трамп называет протестующих "нарушителями спокойствия и бунтовщиками".

Президент США утверждает, что протестующим в Лос-Анджелесе платят.

"Проплаченные бунтовщики!" - написал Трамп в отдельном посте в социальных сетях.

Тем временем полиция Лос-Анджелеса сообщила об аресте по меньшей мере 56 человек.

В воскресенье вечером полиция Лос-Анджелеса объявила, что весь центр города "объявлен местом проведения незаконного собрания".

"Вы должны немедленно покинуть центр города", - предупредила полиция в сообщении в соцсети X.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии. Министр обороны США Пит Хегсет, в свою очередь, не исключил, что в районы беспорядков могут быть направлены также подразделения морской пехоты.