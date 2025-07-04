Поиск

Экспорт Приднестровья за пять месяцев сократился более чем вдвое

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Экспорт непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сократился за первые пять месяцев 2025 года на $130 млн, или на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Таможенного комитета региона.

Общий объем торговли составил всего $652,6 млн, что на 36% меньше, чем в тот же период 2024 года.

В частности, поставки энергоресурсов за рубеж сократились на 84%. Это связано с резким сокращением поставок газа на Молдавскую ГРЭС, которая с 1 января перестала поставлять электроэнергию на правый берег Днестра из-за прекращения поставок газа "Газпромом", в результате чего из "экспортной статистики" полностью исчезла электроэнергия.

Как информирует таможенный комитет, экспорт металлов сократился более чем в 3,5 раза, так как Молдавский металлургический завод и другие энергоемкие предприятия простаивали в январе-феврале, а потом резко сократили производство из-за нехватки газа. Единственная крупная категория, сохранившая свою долю в экспорте, - это агропромышленная продукция.

Импорт сократился на 28%, составив $522,6 млн. Почти половину этого импорта составили энергоносители.

По данным Таможенного комитета, поставки из России сократились в пять раз. Львиная доля импорта из России приходится на нефтепродукты - почти 70% от общего объёма за январь-май.

По направлениям экспорта основными рынками сбыта стали: правый берег Молдавии - 56,5%, Румыния - 14,6% и Россия - 7%, следует из данных.

Власти Приднестровья признают, что в нынешней ситуации исполнение бюджета региона в закрепленных законом параметрах не представляется возможным, об этом говорилось на совещании, которое провёл в середине июня приднестровский лидер Вадим Красносельский.

С 11 июня в Приднестровье вновь ввели режим чрезвычайного положения в экономике в связи с нехваткой газа. В январе приднестровский регион оставался без газа.

Вадим Красносельский Приднестровье Румыния Газпром Молдавия Молдавская ГРЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны заявили об ударе по производителям дронов и аппаратуры в Киеве

Что случилось этой ночью: пятница, 4 июля

Трамп заявил, что США полностью не прекращали передачу вооружений Украине

Трамп после разговора с Путиным заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании

Кобахидзе заявил, что Грузия ожидает улучшения отношений с ЕС

Кобахидзе заявил, что Грузия ожидает улучшения отношений с ЕС

Консул РФ провел трехчасовую встречу с арестованными в Азербайджане россиянами

Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке. Обобщение

Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке. Обобщение

Что произошло за день: четверг, 3 июля

Путин заявил Трампу, что РФ готова продолжать переговорный процесс с Украиной

Швеция поставит на Украину вооружение на $160 млн

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6655 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });