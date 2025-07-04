Экспорт Приднестровья за пять месяцев сократился более чем вдвое

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Экспорт непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сократился за первые пять месяцев 2025 года на $130 млн, или на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Таможенного комитета региона.

Общий объем торговли составил всего $652,6 млн, что на 36% меньше, чем в тот же период 2024 года.

В частности, поставки энергоресурсов за рубеж сократились на 84%. Это связано с резким сокращением поставок газа на Молдавскую ГРЭС, которая с 1 января перестала поставлять электроэнергию на правый берег Днестра из-за прекращения поставок газа "Газпромом", в результате чего из "экспортной статистики" полностью исчезла электроэнергия.

Как информирует таможенный комитет, экспорт металлов сократился более чем в 3,5 раза, так как Молдавский металлургический завод и другие энергоемкие предприятия простаивали в январе-феврале, а потом резко сократили производство из-за нехватки газа. Единственная крупная категория, сохранившая свою долю в экспорте, - это агропромышленная продукция.

Импорт сократился на 28%, составив $522,6 млн. Почти половину этого импорта составили энергоносители.

По данным Таможенного комитета, поставки из России сократились в пять раз. Львиная доля импорта из России приходится на нефтепродукты - почти 70% от общего объёма за январь-май.

По направлениям экспорта основными рынками сбыта стали: правый берег Молдавии - 56,5%, Румыния - 14,6% и Россия - 7%, следует из данных.

Власти Приднестровья признают, что в нынешней ситуации исполнение бюджета региона в закрепленных законом параметрах не представляется возможным, об этом говорилось на совещании, которое провёл в середине июня приднестровский лидер Вадим Красносельский.

С 11 июня в Приднестровье вновь ввели режим чрезвычайного положения в экономике в связи с нехваткой газа. В январе приднестровский регион оставался без газа.