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Режим ЧП в экономике завершился в Приднестровье

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайного экономического положения, введенный в Приднестровье в декабре 2024 года из-за проблем с поставками газа в регион, истек в понедельник.

Всего этот режим продлевался пять раз. На заседании в понедельник Верховный совет непризнанной республики не стал продлевать его, хотя трудности с поставками газа сохраняются: на заправках с 6 июня нет метана, горячая вода отключена по всему региону до 18 июня. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский не стал обращаться в Верховный совет с запросом о продлении режима ЧП, с понедельника депутаты ушли на каникулы.

Также в понедельник Красносельский отменил свой указ от 2022 года о запрете вывоза из региона древесины.

Как сообщалось, чрезвычайное положение в экономике было введено с 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней, в связи с "риском прекращения поставки российского газа", что и произошло 1 января 2025 года. После этого режим ЧП продлевался.

Парламент Молдавии на фоне энергокризиса ввел чрезвычайное положение в стране сроком на 60 дней, начиная с 16 декабря. После истечения 60-дневного срока режим ЧП в Молдавии продлен не был.

Приднестровье Вадим Красносельский Молдавия
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