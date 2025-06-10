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Трамп пригрозил применить силу в случае протестов во время парада 14 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп к выразил готовность прибегнуть к силе, если запланированному на 14 июню военному параду в Вашингтоне будут мешать акции протеста, сообщает Axios.

"Против тех, кто хочет протестовать, будут применены очень существенные силы", - сказал он журналистам в Овальном кабинете и назвал протестующих "людьми, которые ненавидят свою страну".

Ожидается, что 14 июня в Вашингтоне пройдет военный парад, приуроченный к 250-летней годовщине создания Армии США. В этот же день президент США отмечает день рождения.

Противники политики Трампа планируют на 14 июня, названное ими "национальным днем сопротивления", сотни акций протеста по всей стране в рамках кампании "Нет королям" (No Kings). Акции также должны пройти в странах Европы.

В настоящее время в США идут протесты в связи с иммиграционной политикой администрации Трампа. После рейдов по задержанию нелегальных иммигрантов штат Калифорния охватили беспорядки, которые впоследствии распространились и на другие штаты. Администрация США ввела в Калифорнию подразделения Нацгвардии, а также морских пехотинцев, что вызвало недовольство местных властей.

Дональд Трамп Вашингтон США
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