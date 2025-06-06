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В "Росатоме" готовы технически содействовать решению иранской ядерной проблемы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" подтверждает готовность решить любые технические вопросы в случае выхода на политические договоренности по иранской ядерной проблеме, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Сейчас в очень сложной пиковой точке находятся переговоры по иранской проблематике. Несколько дней назад президент Трамп обратился к президенту РФ с просьбой включиться в решение иранской проблемы, и Владимир Владимирович (Путин) позитивно отреагировал на то, чтобы попробовать найти совместно консенсус по целому кругу больших проблем, в том числе связанных с окончанием действия СВПД в ноябре текущего года", - сказал Лихачев в Калининграде по итогам переговоров с главой МАГАТЭ.

Он отметил, что при запуске СВПД (так называемой международной сделки по иранской ядерной программе, заключенной в 2015 году - ИФ) Россия сыграла ключевую роль, и ряд технологических вопросов был решен госкорпорацией "Росатом".

"После обращения господина генерального директора (главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси - ИФ) мы подтверждаем свою готовность решить любые технические вопросы в случае принятия политических решений и выхода на договоренности в многостороннем формате по так называемой иранской проблеме", - сказал глава "Росатома".

Росатом Иран
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