В Иране осудили резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ с критикой действий страны в ядерной сфере

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Иранский МИД и Организация по атомной энергии Ирана в четверг выступили с осуждением резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, согласно которой Тегеран не в полной мере исполняет свои обязательства в ядерной сфере, передает Mehr.

"В совместном заявлении МИД и Организация по атомной энергии решительно осудили резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ и предложенную США и тремя странами Европы", - сообщает агентство.

"Иран всегда придерживался своих обязательств по Соглашению о гарантиях МАГАТЭ", - отмечается в заявлении МИД и Организации.

В нем подчеркивается политическая ангажированность резолюции, отсутствие фактологической базы для нее.

Проект резолюции представили‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ США, Франция, Британия и ФРГ. В проекте, с которым ознакомилось агентство Associated Press, Совет управляющих требует немедленно предоставить разъяснения по поводу зарегистрированных частиц урана на нескольких незадекларированных объектах в Тегеране.

В МИД Ирана ранее обещали принять ответные меры в случае, если МАГАТЭ примет содержащий критику Тегерана проект резолюции по ядерной программе.

Ранее представитель России при международных организация в Вене Михаил Ульянов раскритиковал представленный в МАГАТЭ проект резолюции по Ирану. Он назвал его "плохим и несправедливым".

"Если эта резолюция будет принята, она еще больше ухудшит текущее положение дел", - написал Ульянов в своем телеграм-канале.