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Глава МАГАТЭ недоволен уровнем сотрудничества Ирана по атому

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Тегеран в ряде случаев либо игнорировал вопросы МАГАТЭ о своей ядерной активности, либо давал на них недостоверные ответы, заявил журналистам перед советом управляющих МАГАТЭ глава агентства Рафаэль Гросси.

"К сожалению, Иран неоднократно либо не отвечал, либо предоставлял технически недостоверные ответы на вопросы агентства", - сказал он.

По его словам, после комплексного анализа доступной информации в МАГАТЭ пришли к выводу, что три объекта, на которых в прошлые годы были найдены частицы антропогенного урана, а также некоторые другие объекты "были частью незаявленной структурированной ядерной программы", которую Иран завершил в начале 2000-х годов. Гросси отметил, что в ней использовались незадекларированные ядерные материалы.

В МАГАТЭ отмечают, что речь идет об объектах в населенных пунктах Туркузабад, Варамин и Мариван.

Эксперты МАГАТЭ на данном этапе не собираются обвинять Иран в работе над ядерной программой в военных целях, так как их задача - проведение технических проверок, а не формулирование оценок, сказал также Гросси.

"Нет, не могу (...). МАГАТЭ не выдвигает обвинения. Оно лишь проверяет данные, информирует", - ответил он на вопрос, может ли он сказать, что иранская ядерная программа преследует военные цели.

Глава МАГАТЭ напомнил, что ранее в понедельник лишь отметил, что если Иран не начнет в полной мере сотрудничать, то агентство не сможет гарантировать, что программа Тегерана - исключительно мирная.

"Далее речь пойдет о точках зрения. И разные страны могут их высказывать", - добавил Гросси.

В недавнем докладе МАГАТЭ говорилось об отсутствии прогресса по вопросу о поиске причин присутствия незадекларированных ядерных материалов, найденных в прошлые годы на ряде объектов.

МАГАТЭ Иран Рафаэль Гросси Туркузабад Мариван Варамин
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