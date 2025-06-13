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МИД Ирана заявил об ответственности США за израильские удары

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - МИД Ирана считает, что ответственность за израильские удары по иранским ядерным объектам лежит в том числе на Соединенных Штатах.

"Подобные акты агрессии сионистского режима против Ирана не могли бы произойти без координации и разрешения Соединенных Штатов. Соответственно, правительство США, как главный покровитель режима, также несет ответственность за опасные последствия этой безрассудной эскалации", - говорится заявлении министерства.

В нем отмечается, что Иран имеет право принять ответные меры против Израиля.

"Иран без колебаний встанет на защиту нации", - подчеркнуло ведомство.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил в четверг, что Вашингтон непричастен к израильским ударам по Ирану, уточнив, что Израиль уведомил США, что "эти действия были необходимы в качестве самообороны".

"Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в нанесении ударов по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе", - пояснил Рубио.

Президент США Дональд Трамп также признался в эфире Fox News, что знал о планах Израиля, удары не стали для него "сюрпризом".

Трамп выразил надежду, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, переговоры с Ираном по иранской ядерной программе будут продолжены.

МИД Ирана Израиль удары США
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