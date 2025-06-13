В Израиле считают, что удалось существенно повредить ядерный объект в Натанзе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильские власти полагают, что в ходе ночных ударов им удалось значительно повредить объект по обогащению урана в иранском городе Натанз, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Израильские официальные лица, курирующие вопросы о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​бороны, полагают, что в ходе авиаударов удалось нанести значительные повреждения объекту в Натанзе", - пишет издание.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что после ударов по Натанзу данных о превышении допустимого уровня радиации не поступало.