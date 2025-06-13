Иранские военные пообещали ответ "без ограничений" на израильские удары

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Иранские военные не будут ставить ограничения при нанесении ответных ударов по Израилю, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на заявление генштаба ВС Ирана.

"Теперь, когда террористический режим (...) пересек все красные линии, нет ни‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​каких ограничений при ответе на эти преступления", - отмечается в нем.

Ранее сообщалось, что Тегеран запустил около сотни дронов в ответ на ночные массированные израильские удары по Ирану. Однако многие СМИ полагают, что этим иранская реакция не ограничится.