Иранские военные пообещали ответ "без ограничений" на израильские удары
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Иранские военные не будут ставить ограничения при нанесении ответных ударов по Израилю, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на заявление генштаба ВС Ирана.
"Теперь, когда террористический режим (...) пересек все красные линии, нет никаких ограничений при ответе на эти преступления", - отмечается в нем.
Ранее сообщалось, что Тегеран запустил около сотни дронов в ответ на ночные массированные израильские удары по Ирану. Однако многие СМИ полагают, что этим иранская реакция не ограничится.