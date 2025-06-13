Военные Израиля заявили, что контролируют ситуацию с запущенными Ираном дронами

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с запущенными в сторону Израиля иранскими БПЛА - контролируемая, заявили в пятницу в командовании Армии обороны Израиля.

По сообщению The Times of Israel, в нем заверили, что "ситуация под контролем". По данным издания, на данный момент ни один из дронов не смог добраться до территории Израиля.

Уничтожением дронов, как сообщал‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ось, занимаются ВВС Израиля.

В израильском Командовании тыла, со своей стороны, предупредили население, что отменяют рекомендацию, согласно которой следует оставаться в укрытиях. При этом сохраняются ограничения на массовые мероприятия.

Иран запустил в пятницу утром около сотни беспилотников в сторону Израиля в ответ на массированный израильский удар.