Посольство РФ в Египте призвало россиян к осторожности и взвешенной оценке рисков

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Египте призвало находящихся в стране россиян к осторожности, а планирующих поездки на курорты - к оценке рисков в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

"В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 км, а от некоторых египетских населенных пунктов - еще меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий. Следите за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах и выполняйте их распоряжения", - говорится в сообщении дипмиссии.

"Гражданам России, только собирающи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​мся отправиться в Шарм-эш-Шейх, предлагаем внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю", - подчеркивают дипломаты.

По оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), в Египте сейчас могут находиться до 55 тыс. туристов из России.

"Туроператоры не фиксируют жалоб или массовых отмен бронирований.Что касается возврата денег за поездки, туроператоры могут вернуть средства за вычетом фактически понесенных расходов (авиабилеты, брони отелей), поскольку на данный момент официальных рекомендаций от регуляторов не поступало", - отмечается в сообщении РСТ.