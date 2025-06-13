Посольство РФ в Иране призвало россиян воздержаться от посещения страны

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Иране призвало россиян воздержаться от посещения страны в связи с обострением ситуации с безопасностью.

"В связи с резким обострением ситуации с безопасностью в Иране посольство просит российских граждан и соотечественников, проживающих в Иране, быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями властей Ирана, воздерживаться от нахождения вблизи военных объектов", - говорится в сообщении дипмиссии.

"Посольство рекомендует российских гражданам и соотечественникам воздержаться от посещения Ирана до последующих уведомлений", - добавляют дипломаты.

В посольстве также призывают не по‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ддаваться панике и не делать фотографии и видеосъемку в любых частях Ирана.

По оценке Российского союза туриндустрии, в Иране могут находиться не более 800 российских туристов. В Ассоциации туроператоров число туристов из РФ в Иране оценили в 100 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 13 июня начала наносить удары с воздуха по объектам ядерной программы Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что их цель - предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как Иран близок к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на массированный израильский удар запустил в пятницу утром около сотни беспилотников в сторону Израиля.