Посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам не ездить в страну

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в Израиле в пятницу настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну в связи с обострением конфликта с Ираном.

"В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации", - говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты также рекомендуют находящимся в Израиле российским гражданам "сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ до уведомления местных властей".

Тем, у кого имеется такая возможность, в посольстве рекомендуют покинуть Израиль "на период до нормализации обстановки".

Как сообщалось, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 13 июня начала наносить удары с воздуха по объектам ядерной программы Ирана. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетанияху заявил, что их цель - предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как Иран близок к созданию ядерного оружия.

Ранее в Ассоциации туроператоров заявили, что число российских туристов в Израиле не превышает 400 человек. Туркомпании не ждут большого числа аннуляций поездок, так как продажи пакетных туров в Израиль только начались, и их немного.