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МАГАТЭ сообщило о серьезном повреждении иранского ядерного объекта в Натанзе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В результате израильских ударов в пятницу по Ирану комплексу по обогащению урана в Натанзе нанесены серьезные повреждения, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

"Объект в Натанзе серьезно поврежден", - сказал Гросси, сославшись на полученную им информацию, которого цитирует МАГАТЭ. Он собирается отправиться в Иран для изучения ситуации на месте.

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Ранее иранское агентство Mehr сообщило, ссылаясь на данные Организации по атомной энергии Ирана (ОАОИ), что в результате атаки на ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​комплекс по обогащению урана в Натанзе были нанесены повреждения различным его частям. Однако иранские СМИ заявляли, что ключевые - подземные - части объекта, не пострадали, урон понесли только постройки, находящиеся на поверхности.

Тем временем власти Израиля считают, что в ходе ночных ударов им удалось значительно повредить объект по обогащению урана в иранском городе Натанз, сообщает газета The Times of Israel.

Иран Натанз МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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