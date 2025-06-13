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В результате ночных израильских ударов по Натанзе никто не пострадал

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В результате израильских ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе никто не пострадал, понесенный ущерб в настоящее время оценивается, сообщает иранское Mehr в пятницу.

"Организация по атомной энергии Ирана (ОАОИ) подтвердила, что в результате атаки на комплекс по обогащению Шахид Ахмади Рошан (объект в Натанзе) были нанесены повреждения различным частям комплекса", - говорится в сообщении агентст​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ва.

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В настоящее время оценивается степень ущерба, нанесенного ядерному объекту, а сообщений о пострадавших среди находившихся на объекте не поступало, отмечает агентство.

Кроме того, по данным ОАОИ, утечек радиоактивных или опасных химических веществ не обнаружено.

ОАОИ также раскритиковала МАГАТЭ, которое, по ее мнению, не достаточно беспристрастно в том, что касается вопроса ядерной программы Ирана.

Иран Натанз
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