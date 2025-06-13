В результате атаки Израиля убит генерал, курировавший ракетную программу Ирана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Иран подтвердил, что в результате израильских атак убит генерал Амир Али Хаджизаде, курировавший ракетную программу Ирана, сообщило в пятницу AP со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Хаджизаде командовал воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​(КСИР).

Кроме того, ранее Тегеран официально подтвердил гибель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала-майора Хоссейна Салами, а также начальника штаба вооруженных сил генерала Мохаммада Багери. При этом утром в пятницу иранские СМИ называли ложными данные о гибели Хаджизаде.