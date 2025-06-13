Трамп заявил, что после ударов Израиля с ним хотят связаться представители властей Ирана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг телеканалу NBC, что после израильских военных ударов представители Ирана пытались выйти на связь.

"Они звонят мне поговорить", - утверждает он.

На вопрос, кто именно ему звонит, президент ответил: "Те же самые люди, с‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ кем мы работали в прошлый раз (...) многие из них теперь мертвы".

Трамп заявил, что тем не менее, у Ирана еще осталась возможность заключить соглашение по атому. "Они упустили шанс заключить сделку. Теперь им выпала другая возможность. Посмотрим, к чему это приведет", - отметил президент.

Ранее Трамп сказал, что Ирану следует заключить с США соглашение по атомной проблеме, чтобы избежать дальнейшего кризиса.