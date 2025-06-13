Трамп назвал "отличными" удары Израиля по Ирану

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Удары ВВС Израиля по Ирану прошли отлично, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что это было отлично", - сказал он в интервью ABC News.

"Мы давали Ирану шанс, но он им не воспользовался", - добавил Трамп, говоря о переговорах по иранск‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ому атому.

По его словам, в итоге иранская сторона "получила сильный урон. И это еще не все. Впереди еще много всего".

При этом, как отмечают американские СМИ, президент США не стал уточнять, участвовали ли США в израильской операции. "Не хочу это комментировать", - сказал он.