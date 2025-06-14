В Иране пока не решили, проводить ли встречу с США по атому

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона еще не решила, есть ли смысл проводить запланированные на воскресенье переговоры с США по атому, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Пока неясно, какое решение мы примем в том, что касается воскресенья", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

Багаи отметил, что Израилю "удалось оказать влияние" на этот переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что, по словам Багаи, после начала изра‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ильских ударов по Ирану диалог Вашингтона и Тегерана теряет смысл. "Вторая сторона (США - ИФ) действовала таким образом, что диалог становится бессмысленным", - сказал дипломат агентству Tasnim.

На воскресенье планировался новый раунд переговоров США и Ирана по иранской атомной проблеме. Американскую делегацию на этих встречах возглавляет спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - глава МИД Ирана Аббас Аракчи.