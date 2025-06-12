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МИД Омана подтвердил, что 15 июня в Маскате будет новый раунд переговоров США и Ирана

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в четверг заявил, что шестой раунд непрямых переговоров США и Ирана по проблеме иранской ядерной программы должен пройти 15 июня в Маскате.

"Я рад подтвердить, что шестой раунд ирано-американских переговоров организуют в Маскате в это воскресенье, 15 июня", - написал он в соцсети X.

Associated Press отмечает, что, хотя в Тегеране ранее заявляли о запланированных на 15 июня переговорах, власти Омана до этого момента не говорили о достоверности этой информации. Реакции США на заявление аль-Бусаиди пока не последовало.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной прог‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​раммы.

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Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что стал менее уверен в возможности заключить ядерную сделку с Ираном.

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Накануне стало известно, что США выведут из Багдада вспомогательный персонал. Членам семей дипломатов и персоналу, не выполняющему первоочередные задачи, разрешили покинуть посольства США в Бахрейне и Кувейте. По словам представителя ВМС США, также позволяют уехать родственникам служащих ВМС и Корпуса морской пехоты в Бахрейне.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) распространило предупреждение для экипажей гражданских судов о возможности боевых действий в регионе. В UKMTO рекомендовали морякам соблюдать повышенную осторожность в Персидском заливе, Оманском заливе и Ормузском проливе.

Иран США Оман Бадр аль-Бусаиди
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