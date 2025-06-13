Минкультуры сообщило о работе над возвращением музыкантов и артистов РФ из Ирана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Коллективы Большого симфонического оркестра и ансамбля танца "Лезгинка" находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет, прорабатываются маршруты возвращения артистов в РФ, сообщили в Минкультуры России.

"Министерству культуры РФ известно о нахождении в Иране российских артистов - музыкантов Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", принимавших участие в мероприятиях Дней российской культуры, прошедших с 10 по 12 июня в Тегеране и Исфахане в рамках двусторонних культурных договоренностей, а также cъемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране", - сообщили журналистам в ведомстве.

"В связи с временным огра‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны. Все участники гастрольной поездки находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что "ситуация находится на контроле Посольства России в Иране и компетентных органов".

"В настоящее время прорабатываются возможные маршруты возвращения российских артистов в страну", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в Минкультуры сообщили, что министерство находится в постоянном взаимодействии с организаторами поездки, профильными ведомствами и представителями коллективов. Ведомство поблагодарило российских дипломатов за их усилия по разрешению этой ситуации.