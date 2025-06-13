В Азербайджан из Ирана эвакуируют музыкантов Большого симфонического оркестра РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Азербайджан из Ирана в ближайшие дни планируется прибытие 51 члена коллектива Большого симфонического оркестра РФ имени П. Чайковского, а также около 90 актеров и творческих деятелей, сообщает МИД Азербайджана.

"Кризисная ситуация, возникшая в Иране, привела к эвакуации граждан некоторых стран, находящихся в Иране. Согласно полученной информации, на основании обращений, поступивших в Азербайджанскую Республику, наша страна оказывает поддержку в осущес‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​твлении эвакуаций из Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что в ближайшие дни планируется прибытие по суше из Ирана в Азербайджан представителей и граждан ряда стран. Речь идет об 51 представителе Большого симфонического оркестра РФ имени П. Чайковского, находящегося с визитом в Иране, а также около 90 актеров и творческих деятелей, среди которых народный артист и режиссер РФ Федор Бондарчук, граждане России и других стран.

Ранее в Минкультуры России сообщили, что коллектив Большого симфонического оркестра находится в Исфахане (Иран), прорабатываются маршруты возвращения артистов в РФ. Также известно, что накануне в Дагестан вернулся Государственный академический ансамбль танца "Лезгинка", находившийся на фестивале в Иране.