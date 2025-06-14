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Минкультуры сообщило, что артисты Большого симфонического оркестра в безопасности в Иране

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Артисты Большого симфонического оркестра доставлены из Исфахана в Тегеран, они в безопасности, сообщили в субботу в Минкультуры РФ.

"Артисты Большого симфонического оркестра в бе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​зопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там уточнили, что "российские дипломаты в Иране предпринимают все необходимые меры по эвакуации". Ситуация находится на личном контроле министра культуры РФ.

Накануне в Минкультуры РФ сообщили, что коллективы Большого симфонического оркестра и ансамбля танца "Лезгинка" находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ нет, прорабатываются маршруты возвращения артистов в РФ. Также в Иране находилась съемочная группа сериала "Трудно быть богом".

Позже в министерстве культуры республики Дагестан "Интерфаксу" сообщили, что государственный академический ансамбль танца "Лезгинка", находившийся на фестивале в Иране, прилетел обратно в Дагестан в четверг.

В миреРоссийские артисты эвакуированы из Ирана в АзербайджанЧитать подробнее

В пятницу стало известно о том, что группа российских деятелей искусства, среди которых народный артист России, режиссер Федор Бондарчук в рамках эвакуации из Ирана в субботу перешли азербайджано-иранскую границу. Бондарчук на пограничном пункте "Астара" в Астаре, где продолжается эвакуация иностранных граждан, сообщил азербайджанским журналистам, что все 90 человек в группе живы и здоровы, хотя и немного устали.

Минкультуры РФ Иран Большой симфонический оркестр
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