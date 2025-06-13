Ансамбль "Лезгинка" вернулся в Дагестан из Ирана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Государственный академический ансамбль танца "Лезгинка", находившийся на фестивале в Иране, накануне прилетел обратно в Дагестан, сообщили "Интерфаксу" в министерстве‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ культуры республики в пятницу.

"Ансамбль "Лезгинка" выступал в Иране на фестивале российской культуры. (...) все они вернулись обратно в Дагестан", - сказал собеседник агентства.

О том, что коллективы Большого симфонического оркестра и ансамбля танца "Лезгинка" находятся в Исфахане, прорабатываются маршруты возвращения артистов в РФ, сообщили ранее в Минкультуры России.



