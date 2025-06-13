Аэропорт Бен-Гурион приостановил работу

Авиакомпании меняют маршруты и отменяют рейсы в Израиль

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закрыт до "особого распоряжения" в связи с военными действиями Израиля против Ирана, сообщают израильские СМИ.

В сообщениях отмечается, что аэропорт, вероятно, останется закрытым в течение следующих трех-четырех дней, однако представитель Управления аэропортов сообщил журналистам, что официальных заявлений на этот счет не было.

Между тем, в связи с обострением обстановки вокруг Израиля и Ирана, многие авиакомпании пересматривают свои маршруты на Ближнем Востоке и отменяют рейсы.

В частности, по сообщениям ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​СМИ, группа Lufthansa, включающая авиакомпании Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, заявила, что обновляет расписание полетов на Ближнем Востоке и приостанавливает рейсы в Бен-Гурион и из него до 31 июля. Рейсы SWISS в Тель-Авив и обратно до конца летнего сезона, то есть до 25 октября.

Группа Air France-KLM заявляет, что вынуждена отменить рейсы в страну и обратно до особого распоряжения.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air информировала пассажиров об отменах и перебоях в расписании рейсов, ссылаясь на "текущие региональные события".