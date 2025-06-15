Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Израиле фиксирует большое количество поступающих обращений, открыта дополнительная горячая линия, сообщает в воскресенье посольство.

"В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом Посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47", - говорится в его сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Представительство также напоминает телефон для экстренных случаев: +972-54-962-23-41; и адрес электронной почты: cons.israel@mi‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​d.ru.

Израиль в ночь на 13 июня по московскому времени начал наносить удары по ядерным и ракетным объектам Ирана. Иран в ответ запускает ракеты по Израилю. Противостояние продолжается.

В ночь на воскресенье Израиль нанес очередные авиаудары по Ирану. Тегеран почти одновременно запустил ракеты по Израилю.

В Израиле в результате ракетных ударов Ирана в ночь на воскресенье четыре человека погибли, более 130 ранены, сообщили израильские СМИ. Среди погибших два ребенка и две пожилые женщины, сообщал Haaretz.