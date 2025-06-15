Поиск

Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Израиле фиксирует большое количество поступающих обращений, открыта дополнительная горячая линия, сообщает в воскресенье посольство.

"В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом Посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47", - говорится в его сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

В миреМИД РФ призвал россиян воздерживаться от поездок в Израиль и ИранМИД РФ призвал россиян воздерживаться от поездок в Израиль и ИранЧитать подробнее

Представительство также напоминает телефон для экстренных случаев: +972-54-962-23-41; и адрес электронной почты: cons.israel@mi‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​d.ru.

Израиль в ночь на 13 июня по московскому времени начал наносить удары по ядерным и ракетным объектам Ирана. Иран в ответ запускает ракеты по Израилю. Противостояние продолжается.

В ночь на воскресенье Израиль нанес очередные авиаудары по Ирану. Тегеран почти одновременно запустил ракеты по Израилю.

В Израиле в результате ракетных ударов Ирана в ночь на воскресенье четыре человека погибли, более 130 ранены, сообщили израильские СМИ. Среди погибших два ребенка и две пожилые женщины, сообщал Haaretz.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Посольство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран обратился к Кипру за посредничеством в урегулировании ситуации с Израилем

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль атаковал объекты оборонной и энергетической промышленности Ирана

Израиль атаковал объекты оборонной и энергетической промышленности Ирана
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

КСИР сообщил о гибели еще семи высокопоставленных иранских военных

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране сообщили об аресте агентов "Моссада"

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МИД Ирана заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю при таком же решении израильтян

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран через посредников обратился к США с призывом повлиять на Израиль и остановить удары

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран при ночных ударах по Израилю использовал новую баллистическую ракету

Иран при ночных ударах по Израилю использовал новую баллистическую ракету
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Не менее четырех человек погибли в результате ночных иранских ударов по Израилю

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Операция Израиля против Ирана займет недели

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана132 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6554 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });