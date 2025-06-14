Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС по завершению ее строительства

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Казахстан станет собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции, заявил председатель Агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев.

"Собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан. Одним из ключевых условий конкурсного отбора стало обеспечение независимой и эффективной работы станции за счет казахстанских специалистов", - сказал Саткалиев, его слова приводятся в сообщении агентства.

Он также отметил, что для этого предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и максимальная локализация всех этапов строительства.

"Мы понимаем, что речь ид‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ет о масштабных инвестициях в экономику Казахстана. И с полной ответственностью могу заявить: риски зависимости от России в вопросах атомных технологий минимальны - практически отсутствуют. Всё это закреплено в контракте", - подчеркнул он.

"Формула взаимодействия проста: "Пришли, построили, обучили - и ушли". При этом в Казахстане будет организовано собственное производство тепловыделяющих сборок. Страна располагает собственными запасами урана и уже производит топливные таблетки. Кроме того, Казахстан имеет лицензии канадских компаний на конверсию урана и сотрудничает с российскими и китайскими партнерами", - сообщил глава атомного агентства.

Он также подчеркнул, что реализация проекта позволит создать в стране полноценный атомный кластер, самодостаточный по всем направлениям - от добычи сырья до производства топлива.