Астана и Москва сформируют международный консорциум по строительству АЭС в Казахстане

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Агентство по атомной энергии, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и госкорпорация "Росатом" будут формировать консорциум по строительству АЭС в Казахстане, сообщила пресс-служба Агентства по атомной энергии республики.

"Агентством Казахстана по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" будет начата работа с ГК "Росатом" по формированию эффективного международного консорциума и привлечению государственного экспортного финансирования от Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что выбор ГК "Росатом", как лидера консорциума, был произведён на различных уровнях: экспертами атомной отрасли, Агентством Казахстана по атомной энергии, Межведомственной комиссией по вопросам развития атомной отрасли, а методология оценки подтверждена независимым международным консультантом - компанией Assystem.

"Таким образом, принятое решение не предполагает пересмотра и считается окончательным в рамках текущего процесса для первой АЭС", - отметили в агентстве.

В субботу Агентство Казахстана по атомной энергии заявило, что "Росато‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​м" определен лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, прорабатывается вопрос привлечение государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации. Отмечалось, что "Росатом" при отборе вендоров обошел китайскую China National Nuclear Corporation (2-е место), а также французскую Electricite de France и корейскую Korea Hydro & Nuclear Power (обе компании на 3-м месте).

Межправительственные соглашения и контракты, необходимые для строительства первой АЭС в Казахстане, планировалось заключить в ноябре 2025 года.

В 2024 году граждане Казахстана на общенациональном референдуме одобрили ее строительство. Возвести станцию планировалось к 2035 году, однако Минэнерго страны позже заявило, что Казахстан будет ставить задачу перед вендорами пустить в строй первый блок АЭС в более короткие сроки, в течение восьми лет.

Затраты на строительство АЭС оцениваются в $10-12 млрд. По данным Минэнерго страны, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд.

В декабре 2024 года правительство республики утвердило место строительства АЭС - Жамбылский район Алматинской области.