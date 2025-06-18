Эрдоган заявил, что Иран имеет законное право на оборону от Израиля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Действия Ирана по защите от Израиля являются законными, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Право Ирана на защиту от бандитизма и государственного терроризма со стороны Израиля является вполне естественным, законным и юридически обоснованным", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

"ООН, международные институты и государства хранят молчание перед лицом агрессии, совершаемой на глазах у всего человечества, а некоторые и поддерживают этот бандитизм", - отметил президент.

Он добавил, что Анкара продолжает готовиться к любому развитию событий в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция также делает всё возможное, чтобы остановить "израильскую агрессию" против сектора Газа, Сирии, Ливана, Йемена.