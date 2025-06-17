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США срочно направили на Ближний Восток еще один авианосец

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz срочно направляется на Ближний Восток из Южно-Китайского моря, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на американский военный источник.

В районе Ближнего Востока в Аравийском море уже находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson.

USS Nimitz покинул Южно-Китайское море в понедельник утром и направляется на запад в сторону Аравийского моря. Издание Military Times сообщило, что в связи со срочностью задачи был отменен его заход с визитом во вьетнамский порт Дананг.

Fox News отмечает, что Соединенные Штаты перебрасывают военные ресурсы, включая корабли, на Ближний Восток на фоне атак Израиля на иранские объекты и ответных ударов Ирана, которые продолжаются уже четыре дня подряд.

Американские системы ПВО и ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​эсминец ВМС помогли Израилю сбить баллистические ракеты, прилетевшие из Ирана в пятницу, сообщили Fox News официальные лица США.

У Соединенных Штатов есть наземные системы противоракетной обороны Patriot и THAAD на Ближнем Востоке. ВМС США также направили эсминец USS Thomas Hudner, способный перехватывать баллистические ракеты, из западной части Средиземного моря в восточную, сообщили Fox News официальные лица США. Они заявили, что ВМС отдали приказ еще одному эсминцу выдвинуться в регион, чтобы он мог быть задействован в случае указания Белого дома.

Американские истребители также патрулируют небо на Ближнем Востоке для защиты персонала и объектов, а авиабазы в регионе принимают дополнительные меры предосторожности, сообщили источники.

На Ближнем Востоке находится около 40 тыс. американских военнослужащих, сообщил агентству Associated Press один из чиновников США.

Хроника 13 – 17 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
США Ближний Восток Иран Израиль
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