Глава Пентагона сообщил об отправке дополнительных сил для поддержки войск на Ближнем Востоке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - США перебрасывают к Ближнему Востоку дополнительные силы для оборонительных операций, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

"В течение уикенда я распорядился развернуть дополнительные силы в зоне ответственности Центрального командования", - написал он в соцсети X.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Хегсет добавил, что это необходимо "для усиления наших оборонительных возможностей в регионе".

Такое решение он принял на фоне конфликта Ирана с Израилем, отмечают ближневосточные СМИ.

Центральное командование ВС США отвечает, в частности, за управление войсками на Ближнем Востоке.