В Пентагоне заявили, что США не планируют нанесение ударов по Ирану

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - США не собираются наносить удары по Ирану, но будут защищать свои интересы в регионе, заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Американские вооруженные силы сохраняют оборонительную позицию, и это не изменилось, - написал Парнел в соцсети Х. - Мы защитим американские войска и наши интересы".

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы для оборонительных операций. "В течение уикенда я распорядился развернуть дополнительные‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ силы в зоне ответственности Центрального командования", - написал Хегсет в соцсети X, добавив, что это необходимо для усиления оборонительных возможностей США в регионе.

Между тем США направили на Ближний Восток еще один авианосец. Авианосная ударная группа ВМС во главе с атомным авианосцем USS Nimitz идет в регион из Южно-Китайского моря, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американский военный источник.

В Аравийском море уже находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается